Mirtha Legrand estalló contra El Trece por los almuerzos: "No sé por qué m..."

Es por eso que este martes a la noche, la Chiqui aprovechó la oportunidad y expuso su malestar en un evento desde La Feliz. El humorista Martín Rechimuzzi compartió en su cuenta de Instagram un video donde se puede escuchar un comentario furioso de la conductora.

"Durante muchos años hice los almuerzos desde acá con muchísimo éxito y no se por qué mierda no se hacen", se la escucha decir a Mirtha ante los presentes que, ante esta expresión, aplaudieron inmediatamente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechimuzzi (@rechimuzziok)

El cuestionamiento de Mirtha al canal ocurre en medio de versiones que aseguran que realizará un gran especial desde la ciudad costera. Pese a no haber trascendido mucha información sobre el mismo, si se sabe que ocurriría el 23 de febrero, coincidiendo con la fecha de su cumpleaños.

“A mí no me dijeron nada todavía, esta semana me avisa Nacho. Hablé con (Adrián) Suar, todo bien, pero no puedo decir nada", comentó.