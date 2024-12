Mirtha Legrand arrinconó a Roberto García Moritán: "Me estás tratando mal..."

La conductora Mirtha Legrand grabó el anteúltimo programa de su ciclo en El Trece donde estuvo el empresario Roberto García Moritán, entre los invitados, y se dio un tenso cruce entre ambos: "Me estás tratando mal" , habría sido el comentario del invitado.

En la grabación que se hizo el viernes, además del padre de Ana García Moritán Ardohain, participaron el actor Eduardo Blanco y los periodistas Sofía Martínez y Franco Mercuriali.

La famosa le habría preguntado por la veracidad o no de la infidelidad para con la madre de su hija, a lo que él había reaccionado con la frase: "Este no es el reportaje que yo esperaba de vos, me estás tratando mal”.

La cosa no terminó ahí, porque el economista tuvo que escuchar las inquietudes de Legrand sobre los motivos de la separación con la modelo y sólo habría dicho "pregúntenle a Pampita".

También, la presentadora no dejó pasar las denuncias de corrupción contra el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad: “Me dijeron corrupto y probé que no lo soy”, se defendió él.

Pero como si fuera poco, Legrand se acordó de la visita de García Moritán que hizo a Discofobia, una fiesta con temática sadomasoquista en la que acompañó a unos amigos artistas.

Lo peor se vivió cuando el gastronómico criticó a la prensa: "No esperaba que operes así contra mí, Mirtha”. Ella fiel a su estilo le retrucó “No sos tan importante, Moritán”. Este El sábado a las 21:30 se verá qué pondrán al aire en el canal después de una entrevista poco amistosa.