Mauricio D' Alessandro sobre la violencia de Mauro Icardi a Wanda Nara: "Tuvo todo en sus manos y lo arruinó"

En el programa La Voz de la Calle, en C5N, el exdiputado bonaerense describió la situación en la que estaba Icardi: "Iba a ver a las chicas, que no veía hace tiempo, con una supervisión del juzgado que le garantizara a las menores que fuera de la mejor manera posible y con la exclusión de terceras personas que no tuvieran contacto biológico con las menores... se ve que eso no le gustó a Icardi y generó un ataque de ira que no pudo controlar".

Embed Mauro Icardi imputado: no puede ver a sus hijas



Seguí #C5N EN VIVO por https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/tn1QF1ANfz — C5N (@C5N) March 15, 2025

D' Alessandro. relató que "por alguna razón quiso que fueran sus hijas las que volvieran y ante estas exigencias se produjo todo este lío por hostigamiento agravado". Es una figura novedosa que existe en la justicia de la Ciudad, no así en la Provincia de Buenos Aires, y que es una contravención, no un delito".

Todo empezó cuando Mauro fue a retirar a las menores al colegio pero al encontrarse también con las mascotas de las nenas, decidió llevarlas de regreso al domicilio de Wanda, porque según él era peligroso que estén en su casa, sin la seguridad correcta para los animales.

La situación se fue de las manos , con gritos, llanto y la intervención policial, hecho que dejó a las menores otra vez en medio de la pelea, y presenciando las discusiones de sus padres. "ESto podría ser evitado, yendo sólo él, y dejando a las menores a resguardo y ahí se produce todo este lío".

Por este nuevo escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la fiscalía solicitará una prohibición de contacto del padre con sus hijas, mientras se investiga cómo fue el hostigamiento verbal y físico, y si el futbolista incurrió en el delito de violación de domicilio.

Wanda será citada a declarar en el transcurso de la semana, lo que podría aportar más detalles a la causa.

Renunciaron las abogadas de Mauro Icardi

A la compleja situación judicial de Mauro Icardi se sumó la renuncia del equipo de abogadas que lo patrocinaba: Elba Marcovecchio, Lara Piro y Guadalupe Guerrero abandonaron la representación legal por "diferencias irreconciliables".