Video: la dolorosa reacción de una de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara en medio de la escandalosa pelea

En ese momento, Icardi tomó a Isabella y le pide que deje de llorar: "Si no querés que venga la policía nos tenemos que ir ahora, sino viene la policía en 10 minutos".

Mientras la nena llora, se la escucha decir una letal frase contra Eugenia 'China' Suárez, actual pareja del deportista: "¿Por qué existe esta maldición? ¿Por qué destruyó la familia la China?".

"Basta de repetir esas cosas que dice tu mamá, es una boludez", responde Mauro, claramente molesto, y con el fin de conciliar le contesta a su hija menor: "Basta, porque la pasaste recontra bien con ella, tranquila".

Entonces Isabella vuelve a expresarse: "Y sí, porque no me iba a quedar mirando el techo", refiriéndose a la convivencia que compartieron la actriz en este verano. Sin embargo, lejos de tranquilizarse, la nena le habla a Wanda, que se encontraba a unos metros intentando calmarla, y le dice entre lágrimas: "Mamá, no te puedo ver llorar, no puedo".

Cómo sigue la causa judicial entre Wanda e Icardi

Luego de la escandalosa pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi, se confirmó lo que sucederá en las próximas horas en el plano judicial.

En principio, se supo que la abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, estaba en el lugar para mediar en nombre de su cliente. En esta misma línea, según lo que indicaron en LAM, solicitaron atención psicológica para las niñas.

El periodista Ángel de Brito reveló que "el fiscal dispuso medidas y Mauro no podrá ver a sus hijas". También indicó que, luego de negarse a firmar la denuncia policial para evitar que se lo llevaran, se fue. “Para que no lo detuvieran, se dio a la fuga”, agregó.

Tras el incidente, las abogadas de Icardi decidieron renunciar por diferencias irreconciliables con él, y el futbolista se aprestaba a designar una nueva defensa.