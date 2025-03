Marvel está preparando el regreso de Jon Bernthal como The Punisher para sumarse al UCM

Aunque su participación en la serie Daredevil: Born Again ya había sido confirmada, Marvel tiene planes aún más ambiciosos para The Punisher . El estudio está trabajando en una producción independiente que expandirá la historia del vigilante, permitiéndole brillar con luz propia dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Con este anuncio, la compañía busca aprovechar la popularidad del personaje y brindarle una nueva oportunidad en la plataforma Disney+, donde se desarrollará un especial al estilo de Werewolf by Night.

Cómo sería el regreso de Jon Bernthal como The Punisher para los nuevos proyectos de Marvel

Brad Winderbaum, jefe de streaming de Marvel Studios, confirmó en una entrevista que Bernthal está involucrado en un especial de The Punisher para Disney+. Aún se desconocen muchos detalles sobre esta producción, pero se reveló que seguirá un formato similar al de Werewolf by Night y The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

El actor no solo retomará su papel como Frank Castle, sino que también participará en la escritura del guion junto con el director Reinaldo Marcus Green, con quien ya trabajó en la serie We Own This City. La idea de este especial surgió durante el rodaje de la primera temporada de Daredevil: Born Again, lo que indica que podría haber conexiones directas entre ambas producciones.

Desde el lanzamiento de su división Spotlight, Marvel Studios apostó por producciones más enfocadas en el desarrollo de personajes, sin necesidad de vincularlas completamente con la narrativa central del UCM. "Echo" fue el primer proyecto bajo esta estrategia, y todo indica que The Punisher seguirá este camino, permitiendo una historia más centrada en la esencia del personaje.

Hay que destacar que Frank Castle tuvo un gran impacto en la saga de The Defenders, lo que le valió una serie propia a pesar de no estar originalmente en los planes de Netflix. Marvel Studios parece consciente del potencial del personaje y podría integrarlo en futuras producciones dentro del universo cinematográfico.

Si bien todavía no hay una fecha confirmada para el estreno del especial de The Punisher, Daredevil: Born Again llegará a Disney+ el próximo 4 de marzo, ofreciendo un primer vistazo al regreso de Jon Bernthal en su papel más icónico.