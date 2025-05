Detalles exclusivos del regreso de Mario Pergolini a la TV: en qué canal firmó y cómo será su nuevo programa

Enojado con el medio, Mario Pergolini se fue al mundo del streaming para triunfar y dejar su huella, ámbito en el que últimamente reinan los conflictos entre los creadores de otros canales como Nicolás Occhiato o Migue Granados, entre acusaciones de “copias baratas”, compras de visualizaciones. "Ellos ensucian este medio", había dicho el ex-CQC, quien en su momento declaró que no regresaría más a la televisión por más que la oferta sea muy tentadora. Sin embargo, el tiempo disolvió sus declaraciones. ya que hace muy pocos días se dio a conocer que firmó su contrato con El Trece para regresar a la TV .

El programa, que todavía no tiene título confirmado, también contara con la participación de Alejandro Borensztein que se encargará del armado de las secciones, mientras que su exsocio Diego Guebel será quien se sume al staff como productor .

Según trascendió, el ciclo combinará información, humor y alguna que otra participación especial de Borestein con una mirada crítica y análisis sobre la actualidad. La idea es que el nuevo proyecto ocupe el horario que solía encabezar Jorge Lanata los domingos a la noche, con un estreno previsto para mediados de junio para no competir con Gran Hermano y sus instancias finales.

pergolinijpg.jpg Mario Pergolini

La idea es que sea algo más parecido a CQC o asemejarse un poco y en un principio si resultan los números de audiencia estiman que también pueda tener una emisión más durante la semana. Por estas horas ya se están revisando los presupuestos, en una de las pocas apuestas de El Trece para encaminar su programación a un nivel competitivo, como supo tener hace años atrás.

Esta idea surgió luego de que Adrián Suar quiera volver a intentar hacer un reality show en el canal, pero que el Grupo Clarin le dio la negativa, argumentando los bajos números de audiencia obtenidos con sus últimos intentos y la baja facturación. Es que El Trece no es “el canal de los realitys” por qué no los sabe hacer y es por esto que decidieron que con un menor presupuesto se contrate a una figura de renombre para un programa no tan ostentoso.

Habrá que seguir esperando para ver con qué nos sorprenden o no, en esto que se anunciará como el gran regreso de Mario Pergolini a la televisión y con la incógnita de saber si su público sigue allí para acompañarlo o decidió directamente no