Luciano Castro "quiere cerca" a Sabrina Rojas: ¿qué pasa entre ellos dos?

Por ese motivo, según indicó La Pavada de Crónica le pidió a la madre de sus hijos Sabrina Rojas que también haga temporada en La Feliz para que pueda reunirse con sus hijos menores Esmeralda y Fausto, ya que Mateo que es el mayor, puede ir y venir a su gusto.

Por su parte, Flor Vigna estará en Buenos Aires por el Bailando 2023 y no tiene planes de ser eliminada. Sin embargo, un rumor indicaba que su presencia iba a ser solo por tres o cuatro galas, ya que quería enfocarse en su carrera musical.

Sabrina Rojas y Flor Vigna tuvieron un cara a cara en TV por primera vez: "Quiero que sepas..."

Por primera vez en TV, Flor Vigna y Sabrina Rojas tuvieron un encuentro cara a cara en televisión en la presentación del Bailando 2023. La modelo estará en el debate y la bailarina será una de las participantes. “Me voy a vengar de todo lo que padecí ahí menos de ella que es familia”, indicó la panelista.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIntrusos%2Fstatus%2F1691993499556532430%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1691993499556532430%7Ctwgr%5Ec45d5fc7f5360eba42f21996f69a62742abac3d4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620pxplugings%3D20paste20tdlink20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlink20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogtimestamp%3D16947002709854125&partner=&hide_thread=false La ex y la actual de Luciano Castro El cara a cara de Sabrina Rojas y Flor Vigna en la foto del #Bailando2023 pic.twitter.com/9ZJMtf3HS9 — #Intrusos (@Intrusos) August 17, 2023

“A mí Lucho siempre me habló muy de Sabri. Me dijo ‘yo quiero que sepas que es una parte muy importante de mí y para siempre”, agregó Vigna. Pero cuando a Rojas, cuando le consultaron si bailaría con Flor dijo que no: “Baila tan genial que no hay forma de decir nada de Flor. “¡Con ella no animo a bailar ni loca, si es la uno!”.