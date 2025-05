Horóscopo de hoy, domingo 4 de mayo

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Estará muy sutil en el terreno profesional. La Luna no debe controlar su estado de ánimo.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

No ponga a prueba la fidelidad de su pareja; se enfadará. Evite las apuestas monetarias. Se esforzará en aprender un nuevo trabajo. Un tratamiento de relajación no viene mal a nadie.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

La imaginación es muy importante, también en el amor. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. La visita al dentista evitará males mayores.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Haga caso a las indicaciones de la persona que le ama. Proteja sus intereses económicos. Puede encontrar el trabajo con el que sueña. La postura al dormir es la causa de sus dolores de espalda.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Hoy le devuelven el dinero que prestó hace tiempo. La competitividad laboral aumenta. Esa tensión acumulada repercutirá en dolores musculares.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Necesita más horas de descanso.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Mal día para el amor. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Desacuerdos con sus jefes por el reparto del presupuesto. No haga tanto esfuerzo, descanse un poco.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

En el amor, las meteduras de pata pasadas ya no le amargarán la vida. Asegúrese de las condiciones del crédito que ha solicitado. Los astros le ofrecen la oportunidad de un trabajo mejor. Los dolores de cabeza pueden ser por falta de sueño.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Mime más a los suyos y tenga más detalles. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Los jefes estarán de su parte, no lo olvide. El estómago, su punto débil, se resiente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Revise sus papeles para tener sus cuentas actualizadas. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Controle su mal carácter o su salud se resentirá.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. En los asuntos laborales deberá tener paciencia. Se encontrará bien, tanto física como psicológicamente.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Las presiones familiares ocasionarán una crisis de pareja. Buen día para iniciar una política de ahorro más coherente. Un proyecto laboral comprometido le tendrá muy ocupado. Su organismo responderá bien a una nueva dieta.