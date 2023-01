Las mejores series orientales para ver en Netflix tras el Año Nuevo Chino

Por este motivo, te contamos cuáles son las mejores ficciones para disfrutar con amigos y familia este fin de semana. Entre las destacadas tenemos: Esa sonrisa es tuya, El primer amor y Jardín de meteoros.

Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie trata de una gamer que se une a un equipo masculino de deportes virtuales, poniendo a prueba sus habilidades y lo da todo por alcanzar la gloria mundial. Basada en una novela, en ella actúan: Xu Kai,Cheng Xiao,Zhai Xiaowen.

FALLING INTO YOUR SMILE - OFFICIAL TRAILER | Chinese Drama | Xu Kai, Cheng Xiao