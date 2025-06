Lali reveló la interna de La Voz Argentina y apuntó contra un jurado: "Se lo toma muy personal"

Pero fue Lali la que contó que existen internas en el jurado, siempre contado desde la buena onda y la broma, que el que más pelea es Luck Ra: “Es el nuevo. Le sacás a alguien y te quiere matar. Se está tomando todo muy personal y es tipo ‘amigo, es un programa’”.

Pero no fue la única que opinó así porque en un video de Resumidoinfo, Ale Sergi también lo eligió al cordobés, pero él dio su explicación: “Yo no me caliento, pero sí te digo ‘ah, ¿te fuiste? Bueno, después no llores’. Yo al ser una experiencia nueva tengo que dar el triple para llegar a los talones de estos muchachos”.

Por último, contaron que las que más se emocionan son las mujeres. Pero lidera el podio Lali. “Yo me re emociono. De hecho, mi maquilladora siempre me pregunta ¿vas a llorar hoy?”.