Un reconocido streamer será conductor de La Voz Argentina 2025: de quién se trata

CONFIRMADO: Nico Occhiato es el nuevo conductor de #LaVozArgentina 2025



Además @telefe hará una alianza con #Luzu para contenido exclusivo en su canal de streaming

Desde la cuenta Teleavisador, confirmaron la noticia y, no solo eso, sino que "Telefe hará una alianza exclusiva con Luzu para contenido exclusivo en su canal de streaming". Todavía no se sabe la fecha exacta del inicio del certamen, pero se especula que será entre mayo y abril de este año.

Mientras que en el jurado, entre los y las cantantes de renombre estarán Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Diego Torres y Luck Ra.

Un reconocido jurado de La Voz Argentina 2025 explicó porqué no estará en el reality de Telefe

El programa La Voz Argentina 2025 vuelve a la pantalla de Telefe y esta vez no contará con un reconocido jurado del reality, ya que el cantautor Ricardo Montaner desistió de la invitación.

La razón es su retiro de los escenarios y dejó un guiño para su par, Soledad Pastorutti. Todo sucedió en las redes sociales, donde el intérprete de Tan Enamorados y Me va a extrañar explicó: “Recibí una cariñosa invitación de mis queridos amigos de Telefe para volver a formar parte del grupo de coaches de La Voz Argentina”.

Agregó: “Mi retiro de los escenarios me obliga a no aceptar tan hermoso ofrecimiento”. En junio pasado, el artista decidió alejarse de los escenarios de manera indefinida y no realizará más conciertos al menos durante los próximos dos años.