La predicción cumplida de Jorge Rial sobre la Selección argentina

"Voy a decir algo, que acabo de hacer, miren la fe que me tengo, acabo de pedir entradas para la final del mundial", arrancó diciendo Rial.

Luego de que la Selección argentina obtuviera el pasaje a la final de la Copa del Mundo tras superar a Croacia por 3-0, el conductor recordó su predicción y aclaró lo que hará de cara a la definición del certamen. "En realidad había 10% de convencimiento y 90 % de ganas de que eso ocurra", señaló Rial.

Para luego agregar que "nunca dije campeón, no escucharon de mi esa palabra". Además dio detalles de su accionar sobre si finalmente viajará a Qatar o no. Pese a explicar que ya contaba con la entrada y lugar donde parar detalló que "no voy a ir, porque hay un destino que seguramente ya está escrito y no quiero interceder".