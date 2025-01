La pareja de Montiel emocionó a todos tras su vuelta a River: "Ver a mi hijo creciendo en Argentina"

Luego, hizo mención al momento en el que se mudaron a Sevilla con sus mascotas: "Tomar ese avión con Indio, Luca y 5 valijas, muy ilusionada y segura porque si estábamos juntos nada podía salir mal. Y así fue, solo 4 años dirán pero fueron 4 años repletos de recuerdos que gracias a vos pude vivir y no me lo voy a olvidar jamás...". Así, hizo mención al nacimiento de su hijo y a todos los triunfos deportivos de Cachete.

Gonzalo Montiel Karina Nacucchio Nacucchio acompañó a Montiel en toda su aventura europea. Instagram

Por eso, inmediatamente mostró su felicidad por volver a Argentina: "Estoy muy agradecida de todo lo vivido, pero más agradecida estoy de volver, de sentir ese olorcito a mi país cuando aterrizas y de ver a Thiaguito crecer con la familia como lo hicimos nosotros cuando éramos chicos...". Estas palabras fueron las que más conmovieron a los fanáticos del ya histórico futbolista de la Selección argentina.

"El 26/11 me dijiste que había una posibilidad de volver y no hubo una mañana de no imaginarme esa vuelta con muchas lágrimas, no hubo un día sin nombrar a River, no hubo ni un día que no me imaginé a Thiago creciendo en Argentina...", reveló Nacucchio. Así, confesó que las negociaciones llevaron casi dos meses pero que Cachete tenía muchas ganas de volver.

Para finalizar, lo llamó por su apodo privado y dejó en claro su ilusión por el éxito deportivo en el 2025: "Y hoy estás acá Moshito, en tu club, el lugar que te vio crecer de los 12 años, ¡donde se juega con el corazón! Por un año lleno de éxitos mi amor. Te amamos mucho papá".

Embed - Nacucchio.karina en Instagram: "Y llegó el día que tanto esperaba … gracias a este club te conocí gonzalitoooo ! Se me vienen tantas cosas a la cabeza pero hay que empezar por el principio.. despedirme de mi familia , mis amigos , el barrio , los domingos , los asados , la rutina .. tomar ese avión con Indio, Luca y 5 valijas; muy ilusionada y segura por que si estábamos juntos nada podía salir mal. Y así fue, solo 4 años dirán pero fueron 4 años repletos de recuerdos que gracias a vos pude vivir y no me lo voy a olvidar jamás.. estoy muy agradecida de todo lo vivido, pero más agradecida estoy de volver , de sentir ese olorcito a mi país cuando aterrizas y de ver a Thiaguito crecer con la familia como lo hicimos nosotros cuando éramos chicos .. El 26/11 me dijiste que había una posibilidad de volver y no hubo una mañana de no imaginarme esa vuelta con muchas lágrimas, no hubo un día sin nombrar a River , no hubo ni un día que no me imaginé a Thiago creciendo en Argentina.. Y hoy estás acá moshito, en tu club , el lugar que te vio crecer de los 12 años, donde se juega con el corazón ! Por un año lleno de éxitos mi amor Te amamoooos muchooo papá " View this post on Instagram A post shared by Nacucchio.karina (@nacucchio.karina)

Martínez Quarta reveló que un llamado de Marcelo Gallardo generó su regreso a River: "Cambió todo"

El defensor Lucas Martínez Quarta, uno de los refuerzos de River, indicó que fue clave un llamado del entrenador Marcelo Gallardo para decidir el regreso a la institución, luego de cinco años en Fiorentina de Italia.