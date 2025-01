Martínez Quarta reveló que un llamado de Marcelo Gallardo generó su regreso a River: "Cambió todo"

En tal sentido, el Chino remarcó la importancia de hablar con el Muñeco. "El llamado de Gallardo cambió todo porque todavía no me imaginaba irme de Fiorentina. Si no me llamaba, no me iba a ir. Fueron cuatro años y medio hermosos y estaba muy bien con mi familia, teníamos un lindo grupo", indicó en ESPN.

Por último, Martínez Quarta explicó lo que significa el retorno a Núñez: "Nosotros tenemos un sentido de pertenencia que nos hace poder volver a temprana edad, claramente con 28 años uno no se imagina volver tan chico de Europa, pero el sentido de pertenencia está por encima de cualquier otra cosa".

Montiel llegó al país para jugar en River: "Siempre se vuelve a donde uno fue feliz"

Gonzalo Montiel Captura de pantalla: La Página Millonaria

El defensor Gonzalo Montiel llegó a Argentina para convertirse en nuevo refuerzo de River, luego de confirmarse su acuerdo con Sevilla. Al arribar fue recibido por una multitud y confesó que “es algo único y soñado”.

El defensor de 28 años destacó que todo esto “es una locura”, y confesó que habló con Marcelo Gallardo y le preguntó si estaba dispuesto a volver y respondió: “Ni lo pensé”. “Es alguien a quien quiero mucho, que me hizo debutar y crecer como jugador”, aseguró.