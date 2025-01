La palabra de Jorge Rial tras la detención de su hija Morena: "Debe hacerse responsable de lo que hizo"

"Le pregunté a Rocío, hermana de Morena y la otra hija de Jorge, si estaba al tanto y me dijo que no sabía de lo que le estaba hablando. De hecho, me dijo 'acabo de hablar con Morena, me mandó un mensaje, es raro'. Automáticamente, nos pusimos en comunicación y verificamos que era cierto", relató el periodista. "Estaba detenida, después nos enteramos que era una aprehensión, producto de esta situación", agregó.

Luego, continuó explicando cuál fue el pedido expreso del conductor: "Acompañé a Rocío hasta la Comisaría N° 10 de Martínez en San Isidro, donde se encontraba Morena junto a otras personas en el marco de esta investigación".

En ese momento, trasladó el mensaje de Jorge Rial: "Te pido que transmitas a nuestros televidentes lo que quiero decir en este momento. Mi hija Morena es una persona adulta y es responsable de sus actos. Debe hacerse responsable de lo que hizo, en caso de que haya alguna situación que amerite una situación judicial. No voy a hacer nada para evitar ni entorpecer cualquier investigación".

"Mi preocupación está dada en la situación que atravesaba una criatura inocente como Amadeo, el nieto más chico de Jorge y segundo hijo de Morena", continuó con el mensaje. "Lo que pretendía Jorge era tratar de que Amadeo no permaneciera ni un minuto más dentro de una comisaría", añadió.

Por último, Mauro Federico explicó que Jorge siguió la situación desde un primer momento e incluso estuvo coordinando acciones desde México, donde se encuentra de vacaciones.