La miniserie de Netflix 5 capítulos que te atrapará al toque: es imperdible.

Entre los nuevos ingresos de Netflix se pueden encontrar diferentes producciones para todos los gustos. Para aquellos que disfrutan de las series cortas y atrapantes lo recién agregado al catálogo es Me haces falta , una miniserie de solo 5 episodios, que mezcla inteligentemente el drama, el romance y el suspenso en una sola historia.

Con un guion a cargo del exitoso escritor de Best Seller, Harlan Coben, quien también trabaja como productor ejecutivo, la serie logra equilibrar los dramas de amor con el thriller policial, todo dentro de cinco capítulos de 45 minutos cada uno.

ME HACES FALTA - NETFLIX CANAL 26

Netflix: sinopsis de Me haces falta

Me haces falta (o "Missing You" en inglés) trata sobre la vida de Kat Donovan, una detective que lleva once años tratando de superar la desaparición de su prometido, Josh Buchanan. Pero mientras desliza en una aplicación de citas, el mundo de Kat se viene abajo cuando se encuentra el perfil de Josh.

Ante esta situación, Kat se embarca en una búsqueda para resolver el misterio detrás de la desaparición de su ex novio y el asesinato de su propio padre, un caso que jamás se resolvió. Cada paso que da sigue abriendo heridas y revelando secretos que llevan años escondidos y que jamás imaginaría descubrir.

Tráiler de Me haces falta

Embed - Me haces falta | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Me haces falta

Esta increíble serie de suspenso cuenta con las actuaciones de: