La despedida de los amigos de la infancia del papa Francisco: "Se fue tranquilo, como él pedía"

Julio Rimoldi, una de las personas más cercanas al sumo pontífice, recordó a su amigo y comentó: "Él me dijo que Dios no le tenía preparado un papado largo". Federico Wals, en tanto, contó que "quería irse en paz, sin sufrir".

En diálogo con Juan Amorín y equipo en Mañanas Argentinas por C5N, el fundador del Canal 21 contó una infidencia con el Papa: “Cuando yo hablé cuando se había convertido en Papa, él me dijo ‘yo sé que dios no me tiene preparado un papado largo’. Siempre le decía que se había equivocado porque llegó a los doce años”.

“Algo me decía que él sabía que iba a partir pronto. Por lo menos pudo dar la bendición en pascuas. Se fue con el sentimiento del deber cumplido. En el interior sentiría que le quedaron cosas, pero creo que se fue tranquilo”, agregó.

Luego Rimoldi señaló: “Todos me preguntaban al inicio de su pontificado si creía que iba a poder hacer todo lo que se planteó. No sé si pudo todo, pero sí va a pasar que habrá un antes y un después del papa Francisco. Él me contaba que así como la gente lo amaba, había gente que no lo amaba y tuvo que vencer mucha resistencia. Hizo lo que Dios le permitió hacer”.

papa francisco roma Los amigos hablaron del papa Francisco.

Sobre su visita a Argentina, algo que le quedó pendiente, Rimoldi comentó: “El tenía ganas de volver a pisar su tierra antes de morir. Pero entiendo que no quiso que su visita alimentara esa famosa grieta, más que nada por un mensaje para la gente. Me consta que tenía ganas de volver”.

Federico Wals, secretario de prensa cuando era obispo en Buenos Aires, reconoció que se trató de una "noticia sorpresiva que nadie quiere escuchar". "Lo había seguido ayer por televisión y cada vez que salía y participaba de las actividades en agenda era un indicio, pero despertarme esta mañana con esta noticia fue terrible".

"Partió y se fue tranquilo como él pedía. No quería sufrir, quería irse en paz y sin dolor", indicó, y luego sumó: "No caigo en que ya no va a estar más entre nosotros. Era algo que se esperaba por la edad y por la vida misma".

Liliana Sanucci, presidenta de la Fundación papa Francisco y también amiga del sumo pontífice, también dialogó con C5N y, tras recordarlo, opinó: "Creo que es el mejor Papa que ha tenido el mundo y la historia".

"Ha dejado un legado que se debe continuar, es el legado del amor. No hay otra cosa más importante: no el amor individual, sino el amor con la humanidad. Bajarse del trono y de todas las vanidades para poder estar cerca de la gente", indicó.

"Ha cumplido con toda esta misión que a muchos les cuesta entender pero que tiene que repasar cada uno. Francisco promovió el diálogo interreligioso, incluso con los ateos", resaltó.

Sanucci comentó sobre su relación y contó: "Recuerdo de mi última visita, me hizo chistes y me pidió que le llevara cosas a nivel personal. Lo llené de besos. Necesitaba ese contacto físico... ¿quién no lo necesita? Uno se lo proporcionaba cuando podía estar personalmente con él... Dejó una huella, un camino al que no hay que ponerle ningún obstáculo".

"Siempre con mate en mano, contento y demostrando ser argentino. Así me gusta recordarlo"; cerró.

Papa Francisco El papa, orgulloso con su mate. Redes sociales

Sencillo y con nuevo protocolo: cómo será el funeral del papa Francisco

El funeral del papa Francisco, quien falleció este lunes por la madrugada a los 88 años, será mucho más sencillo y austero que el de sus predecesores ya que el propio Pontífice modificó el Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, el libro litúrgico que guía el proceso, para simplificarlo y eliminar pasos.

El Vaticano ya empezó a organizar el funeral que, según el protocolo, se llevará a cabo entre el cuarto y sexto día posterior al fallecimiento. Este evento es anterior al cónclave del Colegio Cardenalicio donde se elegirá a su sucesor, que se hará entre 15 y 20 días después de la muerte.

Siguiendo los cambios hechos por Francisco en 2024, la constatación de la muerte no se hizo en la habitación del Papa, sino en la capilla privada. A partir de ese momento empezaron nueve días de luto, conocidos como "novendiales", en los que fieles y líderes internacionales acudirán al Vaticano para despedirlo.

El funeral tendrá lugar en la Basílica de San Pedro pero, a diferencia de ocasiones anteriores, no será privado sino abierto a los ojos del mundo. El cuerpo se pondrá en el ataúd y no será trasladado al Palacio Apostólico, sino directamente a la Basílica, donde será expuesto dentro del féretro abierto.

Papa Francisco con personal del hospital Vatican News

Francisco también eliminó los tres ataúdes tradicionales de ciprés, plomo y roble, y ordenó que se deje uno solo de madera con un revestimiento interior de zinc, que probablemente sea colocado en el suelo. Además, mientras su cuerpo sea expuesto a los fieles no se colocará el báculo papal junto al féretro.

Un día antes de la misa, el ataúd se cerrará con un pergamino en el que se destacan los hechos más importantes de su papado y las monedas acuñadas durante ese período. Luego, el Papa será enterrado en la Basílica de Santa María La Mayor, donde se encuentra la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, patrona de Roma.

Mientras se desarrollan los funerales, el Colegio Cardenalicio asume la administración temporal de la Iglesia católica hasta que todos los cardenales se reúnan en el cónclave que definirá al nuevo Pontífice, anuncio que se hará con el famoso humo blanco sale de la chimenea de la Capilla Sixtina.