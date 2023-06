La microbikini de Carla Pereyra, la esposa del Cholo Simeone, con la que marcó tendencia en el verano de Grecia

Carla Pereyra Microbikini Instagram

La esposa del Cholo se encuentra en las playas de Mykonos Island y aprovecha para mostrar parte de su colección de trajes de baño y actualizar sus redes sociales. “Los domingos se come pasta”, escribió la en su publicación en Instagram. Como fanática de la moda se mantiene al día de las tendencias y así lo expresa en sus publicaciones, las cuales suelen reunir miles de "me gusta" y comentarios elogiando sus elecciones por parte de algunos de sus casi 300 mil seguidores que tiene hasta el momento.

Dua Lipa se mostró con una microbikini fuera de las habituales y causó furor para el verano

No sólo es conocida por su música, Dua Lipa es una gran fanática de las microbikinis y en su última foto se pudo observar su búsqueda constante por un diseño innovador, con estilo y que marque tendencia. La cantante posó al aire libre comiendo de manera saludable y luciendo un traje de baño croché de Hello Kitty, la cual expresó un diseño y un estilo muy particular y especial. Con el mar de fondo y un pedazo de sandía en la mano, Dua Lipa llamó la atención y sorprendió a sus fans que les dejaron miles de "Me gusta" en su posteo en redes sociales.

El look fue bastante simple, sólo le agregó unos lentes de sol negros con marcos azul oscuro que equilibraron la gama de colores que utilizó para la foto. Además completó su pose con el pelo recogido y la cara sin maquillaje. Más allá de la sencillez con la que se mostró para la imagen, mantuvo su particularidad y glamour.