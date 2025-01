La drástica decisión de Nicolás Cabré con su hija, en medio del escándalo de la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara

“En ese momento la China le manda un mensaje a Wanda. Terrible. Le dice de todo, ‘mitomana’, ‘mala persona’, y la amenaza por no invitar a su casa a sus hijos. Wanda va a denunciar con el mensaje y pide también perimetral”, indicó Latorre.

Fue entonces que el periodista de América, Pepe Ochoa, informó que actuó rápido Cabré y para evitar daños, exposición y sufrimiento, se la llevó a su casa a Pinamar.

Mientras que, el conductor de LAM, Ángel de Brito, sumó: “Hablé con amigos de Cabré, me dicen que tiene una muy buena relación con la China, que no tiene ningún tipo de conflicto”.

“Me suena un poco inflado el conflicto, seguramente quiere preservar a la nena de todo este quilombo, porque Cabré no está loco o no tanto como los otros. Por lo que me dijeron, la gente cercana no tiene conflicto”, concluyó.

La China Suárez explotó contra los programas de chimentos: "Deseo que encuentren algo que los haga felices"

La actriz Eugenia "China" Suárez se cansó de ser el centro de las críticas del Wanda Gate y explotó contra los programas de chimentos, aunque este descargo también fue parte de una filtración de su círculo privado.

Durante una nueva emisión del programa televisivo DDM, Marina Calabró fue quien se encargó de revelar la información. "Tenemos un mensaje que le mandó la China a un grupo de amigos que se llama 'Tema China'", comenzó por expresar la conductora de reemplazo.

Tras esta introducción, el periodista Santiago Sposato se encargó de leer el mensaje en cuestión: "Más allá de todo... ¡Qué cansador leer tantas mentiras, conclusiones agarradas de los pelos, escuchar a los voceros repitiendo cosas como loros y ver imágenes editadas o audios cortados y manipulados!". Todo esto dejó en evidencia la bronca de la actriz con respecto a todo lo que se dijo en las últimas semanas.

Pero eso no fue lo único, sino que continuó: "Deseo, de corazón, que todo pase para todos. Nada más feo que esta situación. Hasta los que no quiere, les deseo que puedan encontrar algo que los haga felices, que puedan estar un día sin mediatizar las situaciones y exponiendo a personas que no lo merecen". Esta parte del mensaje le generó elogios, ya que se puso en un lugar desde el que restó importancia al escándalo.