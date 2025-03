Sorpresa: quién es el famoso actor que anunció su casamiento tras un año de relación

Pero lo que sorprende es el tiempo que tardaron en tomar la decisión. En abril del 2024 confirmaron su romance y, desde entonces, solo comparten buenos momentos. Además, no se le conocieron conflictos, siendo una persona tan expuesta.

Nico Cabré y Rocío Pardo Cabré remarcó que querían el mar en la casa y lo lograron aunque sea artificial. Redes Sociales

“Es total secreto, pero se acabó el secreto. Ella estuvo en el bailando y él no. Ella es primer hervor, él no. Se casa con su novia Nicolás Cabré con Rocío Pardo. Casamiento confirmado”, informó De Brito. Pero aún no transcendió cuándo y dónde.

Cabe destacar que Rocío es hija de Miguel Pardo, empresario teatral, reconocido por su trayectoria y presencia en Córdoba.