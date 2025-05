La China Suárez reveló si tendrá hijos con Mauro Icardi y sorprendió: qué dijo

La actriz y modelo Eugenia "China" Suárez reveló si le gustaría tener hijos con Mauro Icardi y sorprendió con su respuesta, ya que su romance tiene pocos meses desde que comenzó y además ya tiene otros tres hijos para cuidar, por lo que no se trata de una situación tan sencilla de definir.

Quien se encargó de revelar esta información fue el periodista Gustavo Méndez en el programa televisivo Implacables, ya que le hizo una entrevista para la TV Pública y llegó con información privilegiada. Así, expresó: "Le pregunto '¿la fábrica está cerrada?' y me responde que por ahora no (quiere tener hijos). Que está cerrada, pero que no descarta la posibilidad".