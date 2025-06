Hincha! Ritual Show, una experiencia inmersiva ideal para amantes del fútbol

El show es completo: previa, función y post. En la previa se vive una experiencia muy similar a lo que es estar en la cancha: comida, banderas y murales en un Polo Cultural y Deportivo Saldías que respira fútbol.

Hincha 3 @martinaperosa

Apto para grandes y niños, antes de la función también hay espacios dispuestos para que, quien quiera, pueda imprimirse los colores del club en la cara, un pizarrón para escribir mensajes de aliento al equipo, y también juegos para los más chicos como el clásico metegol y una pelota inflable.

Ya dentro, la fantasía es total: tribunas, los famosos “trapos” y bombos preparan un escenario en el que el fútbol se unirá con el arte como nunca antes. Las acrobacias son el centro de este espectáculo que tiene como diferencial la integración y participación del público.

Hincha 2 @martinaperosa

Pichón Baldinu, su director, habló con C5N sobre los desafíos que le representaron fusionar el arte y el fútbol, muchas veces en veredas opuestas. "Para este show me sumé a hablar con muchos hinchas, para que me contaran qué era ser hincha para ellos. Me encontré con muhas situaciones, incluso formas de verlo muy distintas. Fue un trabajo de varios meses para poder ponerme en la piel de algo único como los hinchas de nuestro fútbol".

El creador de Hincha contó, a modo de infidencia, que se inspiró en el Platense campeón para darle forma a su show: "Entrevistamos a los jugadores, a los hinchas y también a chicos de las inferiores. Para nosotros Platense fue la musa inspiradora y nos alegra que haya salido campeón".

El fútbol en Argentina se vive como casi en ningún otro lugar del mundo. Por ello, para Baldinu, ser hincha es "adrenalina y pasión pura. Eso que no se puede explicar ni contar porque es simplemente algo único".