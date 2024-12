La angustia de Galia Moldavsky al anunciar su renuncia al streaming: "Este año fui hostigada"

" Me pregunté mucho si decir esto o no , porque es darle felicidad a toda la gente que me quiso herir este año. No me voy por eso , pero obviamente que no ayuda el clima hostil que se vive trabajando de esto en las redes y en el chat", explicó este viernes durante la emisión del ciclo.

En ese momento aseguró: "A mí me entran las balas, viste. Este año fui hostigada de una manera que en mi vida pensé que me iba a pasar". "Yo laburo de esto hace mucho tiempo y la intensificación que hubo en los últimos dos años de la violencia… Nadie te prepara para eso y uno aprende y la piel se te vuelve más gruesa y todo, pero te agota", confesó.

"Nadie te prepara para que digan las cosas que dicen de vos, para ver cosas que dicen. Yo siempre me acuerdo de un dibujo que hicieron como denigrante mío, como cosas que después dicen bueno, esto es parte del juego, y la verdad que no es parte del juego", relató ante el silencio de sus compañeros.

Entonces recordó que a lo largo del año hubo momentos en que no se sintió cómoda: "Me gusta estar bien, dar una buena versión, y creo que este año en muchas ocasiones no di una buena versión. Estuve de mal humor".

Por último, aseguró que a pesar de dejar la conducción, seguirá vinculada a Blender como directora artística, rol que viene desempeñando desde hace algunos meses. "Este año hice las dos cosas juntas. Escucho Ofertas es un programa que requiere poner mucho de uno porque dura tres horas, no tiene cortes. Y para hacer un programa de streaming uno tiene que estar presente, porque sino no funciona. Y yo me di cuenta que no tenía la cabeza acá, costaba".

Embed La despedida de Galia de Escucho Ofertas. pic.twitter.com/LzMO7fUerV — BLENDER (@estoesblender) December 20, 2024

Blender apuntó contra Luzu y los acusó de copiarse de un formato

La guerra del streaming está más fuerte que nunca, pero esta vez está involucrado Luzu TV por una denuncia de Blender. Fue el actorGonzalo Heredia quien utilizó las redes sociales para acusar que el nuevo formato que presentó el canal de Nico Occhiato, es una “copia”.

Heredia junto a Esteban Lamothe y Galia Moldavsky hacen por las noches de Blender el ciclo Galanes en temporada baja. En agosto, el programa trajo a Osvaldo Laport y Arnaldo André para hacer algunas escenas de ficción al estilo sketch y Luzu invitó a los mismos luego.

Eso hizo estallar a Heredia, quien ahora acusó a Luzu de robarle la idea de la novela. Sucede que Occhiato presentó el ciclo La Novela del Streaming, ciclo que conducirá Carina Zampini con Diego Leuco, La Castro y Marcos Giles.