L-Gante reveló las fuertes amenazas de Alex Caniggia: "Simio ignorante"

El artista nacido en General Rodríguez habló con Socios del espectáculo al respecto y compartió con el programa algunos mensajes que le había enviado tiempo atrás el influencer. En el contexto, L-Gante aseguró que no le molestó lo que dijo sobre su música. "Yo no me enojo. Cualquiera tiene sus gustos y eso no me molesta, respeto los gustos de los demás. Que a él no le guste lo mío no me genera nada".