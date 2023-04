L-Gante mostró su costoso look desde Europa y sorprendió a sus fanáticos

El referente de cumbia 420 caminaba con un look simple y relajado, llevaba un pantalón y un buzo color blanco que combinó con zapatillas a tono, una gorra y unos muy llamativos accesorios en oro. El joven que le consultó por sus prendas, se sorprendió cuando le dijo el precio de cada una de ellas.

Sin saber de quién se trataba, el cantante confesó que el conjunto le había salido 700 euros y agregó que "lo que vale es la cadena, que salió en 50 mil euros", mientras que "la gorra 100 euros y las zapatillas 150 euros”, comentó con sinceridad.

L-gante

"Con la vestimenta no buscamos exquisiteces, pero sí marcar estilo con los tatuajes y las cadenas", remarcó el cantante de cumbia 420. En cuanto al reloj, prefirió no decir la cifra, pero dijo que lo obtuvo por medio de un intercambio con un fan y y consideró que tenía el "valor sentimental", sin embargo era de oro y seguramente, también costoso.

Muchos usuarios manifestaron la gracia que les hizo el video y expresaron que lo consideran uno de los artistas más humildes en personalidad a pesar de todo el dinero que recauda con su trabajo.

Tamara Báez apuntó contra L-Gante en redes sociales y él se vengó de la peor manera

La relación entre L-Gante y Tamara Báez parecía haber encontrado la paz, ya que durante los últimos meses se mostraron con buena onda a pesar de no estar en pareja. Pero el escándalo volvió a estallar, ya que la influencer publicó en redes sociales que él no iba a visitar a su hija en común. Esto le molestó al cantante y se vengó de la peor manera.

La joven publicó una historia con el sticker de preguntas para poder conversar con sus seguidores. Una de sus fanáticas le pidió que suban más contenidos juntos porque les divertía y ella aprovechó: "No tengo idea donde andará. Pero si lo tienen secuestrado avisen, así ve un rato a la hija".

Báez Redes sociales

Ante ese comentario, el artista apareció, publicó el número de celular de Báez en Facebook y la gente la empezó a llamar. "Bien de wachín publicar mi número. Muy de turro no es eso, faltan clases creo. No me llamen más por favor. Jami está durmiendo, mañana cambio el chip", expresó.

"No aparece nunca y cuando aparece publica mí número, ¿qué le pasa a este pibe? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estas enfiestando, tomátela", expresó envuelta en furia luego de lo que le había hecho. Horas más tarde, ella optó por devolverle con la misma moneda: filtró el número de L-Gante.

El enojo final tuvo que ver porque mientras ella le reclamaba en redes que le había molestado lo del celular, él publicó una foto en una limusina con muchas mujeres. "Un turro no presume que anda con minas si sabemos qué hace tres años atrás, las mismas pibas con las que estás ahora te veían, se cruzaban de vereda. No me hagas enojar Elián, las cosas como son. Mucha gira te está haciendo mal, papá"