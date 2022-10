L-Gante le puso un bozal legal a Tamara Báez y luego la saludó por el Día de la Madre

L-Gante no permitirá que Tamara Báez suba fotos de Jamaica.

L-Gante le dedicó un saludo especial a Tamara Báez por el Día de la Madre, luego de ponerle un bozal legal para que deje de hablar de él y no muestre más imágenes de su hija Jamaica en redes sociales. “Metete el saludo sabés donde, negrito” , le contestó.

A pesar de la intención del cantante, no cayó bien por parte de la madre de su hija y le escribió: “Le está haciendo la vida imposible a la mujer que le cuida a su hija las 24 horas del día, pero ojo, le desea un feliz día. Tipo ridículo, machista y ordinario es este ”.

También le recalcó que tienen una mala relación y no pueden compartir el día juntos. “Un buen chabón, un buen padre, estaría haciendo un buen asado, ¡pero te falta mucho a vos!”, expresó en una historia de Instagram.

“Asco me das, seguís subiendo cosas así. Te volviste adicto al faranduleo”, siguió Tamara sin filtros y agregó: “No tenés derecho a nada. Cero códigos, cero respetos. Encima me tengo que aguantar el no poder mostrar a mi hija”.

Producto de la censura, Báez se indignó: “Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami, no van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 horas yo sola. Así como lo vengo haciendo hace un año”.