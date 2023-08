Julieta Poggio, sobre su ruptura con Luca Bardelli: "Perdimos conexión"

La actriz de Coqueluche, la obra que dirige José María Muscari, fue invitada al programa de streaming Sería Increíble conducido por Nati Jota, Elial Moldavsky y Leticia Siciliani , y aseguró: "Con mi ex sentí que perdimos conexión y complicidad".

Julieta detalló las consecuencias que le trajeron a ella y su pareja el encierro en el programa de Telefe: "Son 5 meses de dormir sola, de estar sola, de no darle explicaciones a nadie. Se pierde la conexión".

Juli Poggio: "Con mi ex sentí que perdimos CONEXIÓN y COMPLICIDAD" | Sería Increíble | COMPLETO 1/8

En este sentido, la bailarina relató que no miraba a su compañero de la casa Marcos Ginocchio porque "sentía amor por mi novio… Todavía estaba en mi burbuja".

Además, Poggio reveló cómo esperaba que fuera el reencuentro y cuál fue la realidad: "Esto nunca lo conté. Pero yo esperé tanto el momento del reencuentro que no me sentí como pensé que me iba a sentir”.