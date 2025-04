Las zapatillas de Antonela Roccuzzo que evidenciaron su fanatismo por una película de Disney

Se trata de unas Adidas Samba marrones, intervenidas con detalles en turquesa y una imagen de Woody, el sheriff que lidera la historia de Pixar. La elección del calzado estuvo acompañada por la canción You’ve Got a Friend in Me, popularizada por Randy Newman y ampliamente reconocida por ser el tema central de la franquicia. Esta combinación de elementos dejó en evidencia una relación más emocional que estética con el universo Disney.