El diseñador Pablo Ramírez sobre el Gobierno: "Son momentos difíciles donde están atacando a la cultura y la educación pública"

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, Ramírez valoró la educación a la que tuvo acceso viniendo de un hogar humilde, en la localidad bonaerense de Navarro, con un padre mecánico y una madre ama de casa, donde nadie tenía relación ni con la costura ni con el diseño. "La posibilidad que me dio la UBA de abrirme al mundo, a la industria y al acceso a la educación es algo muy importante".

Su aproximación a la moda viene del dibujo que "siempre fue una forma de jugar, expresarse y comunicar". Además, ganó en 1994 ganó la primera mención del concurso de Alpargatas y a partir de allí surgió la oportunidad de trabajar en París.

Recibió varios premios, como seis Tijeras de Plata, una de oro y dos Martín Fierro de la Moda, que le sirven para reafirmar su vocación: "Tener la posibilidad de vivir hoy de mi trabajo es ser una persona afortunada, y los premios siempre se agradecen. En realidad yo compito conmigo mismo, con mi superación".

El artista tiene un sello propio con su marca, un objetivo que se fue desarrollando a lo largo de los años: "No me lo propuse pero sentí que hacía falta algo de identidad. Me gusta trabajar con el estilo porque permanece más que la moda".

Ramírez recomendó conocerse frente al espejo, saber qué queda cómodo y qué identifica a una persona. "Me gustan los uniformes, los hábitos de las monjas. Para mí lo más importante es lo auténtico. No importa que sea de determinada manera. La moda es eso, nos vestimos para comunicar", subrayó.

Pablo Ramírez sobre la austeridad en la moda

El diseñador tiene un estilo único que se referencia en los uniformes, los hábitos religiosos (que recuerdan a los colegios donde fue toda su vida, a lo oscuro también y lo oculto), y rescata la austeridad, que caracteriza sus creaciones.

"Soy una persona que se va adaptando a distintos trabajos. Hice trajes para una ópera en San Pablo, hice uniformes para un café, tengo mi marca de ropa prêt-à-porter o para una clienta... siento que puedo hacer muchas cosas", enfatizó en televisión.