Inminente abandono en Gran Hermano y Telefe quedó expuesto: "Me voy la semana que viene"

Así, de forma totalmente explícita, Lourdes confesó: "No, si no se va esta niña aniñada, boluda y pelotuda, no sé, ya está... Me voy yo la semana que viene". Con estas palabras, sorprendió a todo el público pendiente de DIRECTV - DGO presentan: Espiando la casa, ya que dejó bien en claro que está dispuesta a abandonar si la 13° eliminada no es ella.

BUENO CÓMO NO LULÚ nos viene bien ese 2x1. Por eso y más, BRIAN al 9009 #GranHermano

Vale recordar que Gran Hermano 2024-25 ya sufrió los abandonos de Andrea Lázaro y Claudio Di Lorenzo, mientras que Keila Sosa fue expulsada y luego se conoció que en realidad hicieron eso por cuestiones de rating, ya que ella también tenía acordado irse de la casa. Otra situación parecida a esta fue la eliminación de Petrona Jerez, quien no pudo convencer a Telefe de que la dejen irse y se fue en una placa positiva en medio de un escándalo.

Se filtró quién será eliminado de Gran Hermano la próxima semana con el voto positivo

La eliminación de Gran Hermano 2024-25 del domingo 23 de febrero será con voto positivo, por lo que a la espera de lo que será la 13° salida, el público ya se expresó en redes sociales sobre quiénes son sus favoritos.