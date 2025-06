Llegan las secuelas de las películas de terror más esperadas: cuándo se estrenan en cines

Llegan las películas secuela de M3GAN, Black Phone y Five Nights at Freddy's.

En este caso se trata de M3GAN 2.0, Black Phone 2 y Five Nights at Freddy's 2 , las cuales forman parte de las películas más exitosas en la historia de Blumhouse. La primera de estas tres tiene su estreno a la vuelta de la esquina, ya que será el jueves 26 de junio y luego de casi dos años y medio desde el debut de la primera en enero de 2023.

Por el lado de Black Phone 2, su estreno será el jueves 16 de octubre y más de tres años después de su primera película, la cual se había lanzado en junio de 2022. En último lugar, Five Nights at Freddy's 2 se encargará de cerrar el 2025, ya que su estreno pautado para el jueves 4 de diciembre la dejará como el último de la productora para este año y apenas dos años luego de octubre de 2023.

Sinopsis y tráiler de M3GAN 2.0

"Dos años después de que M3GAN, una maravilla de la inteligencia artificial, se rebelara y se embarcara en una masacre asesina y fuera posteriormente destruida, su creadora, Gemma (Allison Williams), se ha convertido en una autora de renombre y defensora de la supervisión gubernamental de la IA", comienza la sinopsis.

"Mientras tanto, Cady (Violet McGraw), la sobrina de Gemma, ahora de 14 años, se ha convertido en una adolescente que se rebela contra las reglas sobreprotectoras de Gemma", continúa.

Con respecto a la trama en sí, Blumhouse reveló: "Sin que lo sepan, la tecnología subyacente de M3GAN ha sido robada y mal utilizada por un poderoso contratista de defensa para crear un arma de grado militar conocida como Amelia (Ivanna Sakhno), la espía asesina definitiva. Pero a medida que Amelia adquiere mayor autoconciencia, pierde cada vez más interés en obedecer órdenes humanas. O en mantenerlos cerca".

M3GAN M3GAN fue todo un éxito y ahora tendrá su esperada secuela. Blumhouse Productions

"Con el futuro de la existencia humana en juego, Gemma se da cuenta de que la única opción es resucitar a M3GAN (Amie Donald) y dotarla de algunas mejoras que la hagan más rápida, fuerte y letal. Mientras sus caminos se cruzan, el icono original de la IA está a punto de encontrar la horma de su zapato", concluye.

Embed - M3GAN 2.0 | Final Trailer

Tráiler de Black Phone 2

En este caso, Blumhouse Productions no agregó sinopsis y se limitaron a lo siguiente: "El teléfono vuelve a sonar. Tras el éxito de taquilla de la película de terror en 2022, que recaudó más de u$s160 millones en todo el mundo y recibió elogios de la crítica internacional, Universal Pictures anuncia el lanzamiento de una nueva y siniestra franquicia con el estreno de Black Phone 2".

La secuela estará protagonizada por Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies y Miguel Mora.

Embed - Black Phone 2 | Official Trailer

Sinopsis y tráiler de Five Nights at Freddy's 2

"¡Bienvenidos de nuevo! ¿Listos para empezar el espectáculo? Five Nights at Freddy's 2 solo en cines este diciembre. Cualquiera puede sobrevivir cinco noches. Esta vez, no habrá segundas oportunidades", comenzó la descripción.

La primera película recaudó casi u$s300 millones a nivel mundial y se espera que la secuela supere este monto con la confirmación de muchos personajes queridos por los fanáticos del videojuego.

Five Nights at Freddy's 2 póster Five Nights at Freddy's 2 es la película de terror más esperada del 2025. Blumhouse Productions

El elenco para esta película estará conformado por Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Matthew Lillard, Skeet Ulrich, Wayne Knight, Mckenna Grace y Teo Briones.