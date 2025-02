Gran Hermano: quién reemplazará al participante que abandona por la muerte de su abuela

De esta manera, si se mantiene la decisión de utilizar el repechaje para los reemplazos, tal y como ocurrió con el reingreso de Delfina en lugar de Claudio, hay un "favorito" para volver al reality show. En esta ocasión, sería el turno de Sebastián "Bambi" Bello, quien quedó quinto con el 3% de los votos positivos y en una placa de nueve eliminados.

Sebastián Bello eliminado Gran Hermano Sebastián Bello parece tener todos los boletos para volver a Gran Hermano. Capturas Telefe

Si por alguna razón el mendocino no quiere volver a Gran Hermano 2024-25, el orden es el siguiente: Ezequiel "Bonjo" (1,6%), Carlos "Cali" (1,5%), Candela (1,4%) y Sofía "Sopa" (1,3%). Vale recordar que Petrona Jerez no quiso participar, razón por la cual no fue parte de la gala del repechaje.

Gran Hermano repechaje votos porcentajes Tras los reingresos de Luca, Giuliano, Renato y Delfina, sería el turno del quinto más votado. Captura Telefe

Se filtró quién será eliminado de Gran Hermano la próxima semana con el voto positivo

La eliminación de Gran Hermano 2024-25 del domingo 23 de febrero será con voto positivo, por lo que a la espera de lo que será la 13° salida, el público ya se expresó en redes sociales sobre quiénes son sus favoritos.