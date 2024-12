Gran Hermano habilitó la autofulminación y un participante reveló que la quiere usar

Gran Hermano 2024: quiénes no podrán votar en la tercera gala de nominación

Mientras se encontraba en el patio con su grupo, Santiago Algorta sorprendió al revelar lo siguiente: " La semana que viene, si me quedo, estoy dispuesto a autofulminarme . Quiero seguir mostrando que somos distintos ". Con estas palabras, le dejó en claro a Luciana Martínez y a Luz Tito que está más seguro que nunca de su forma de jugar.

"Ellos agreden, nosotros no. Nosotros hablamos de frente, ellos no. Ellos hablan con indirectas, tienen un grupo que va y viene, nosotros no. Nosotros tenemos los huevos de hablar de frente y bancárnosla si quedamos en placa", concluyó el uruguayo. Así, demostró sentirse seguro y podría convertirse en uno de los candidatos a campeonar.

Vale recordar que Santiago fue fulminado por el líder Ulises, de forma que deberá volver a enfrentarse a los votos del público para quedarse en la casa de Gran Hermano 2024. Durante el último domingo quedó en el mano a mano, aunque su contrincante Renato Rossini se fue con un récord histórico de sufragios negativos.

Gran Hermano 2024: quiénes no podrán votar en la tercera gala de nominación

La tercera gala de nominación de Gran Hermano 2024 llegará con muchas sorpresas después de lo que fueron las llamativas decisiones de Ulises Apóstolo, el nuevo líder semanal que se llevó los "superpoderes".