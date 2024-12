Brian de Gran Hermano rompió las reglas y podría ser expulsado: qué hizo

“Ayer lo escuché decir que era una persona que no estaba desarrollada intelectualmente, y hoy lo ves abrazándola y conmocionándola como para llevarla para su bando. “Quería aprovechar para decir qué tan picante que dice ser él, que ‘soy picante, soy picante’, y no usó la autofulminante para probarse. Me parece que no es muy picante que digamos”, concluyó.

Embed Sancionaron a Brian por abrir el kiosko sin permiso. Gran Hermano lo mandó a placa directa.#GranHermano pic.twitter.com/TMHQ7YLUir — Gran Hermano (@___AlexisR) December 18, 2024

Eso lo consagró como uno de los jugadores más vivos y la gente lo empezó a apoyar. Pero ese mismo día sucedió la sanción de GH: “He advertido que uno de ustedes ha abierto un casillero del kiosco sin tener permiso”.

Y sumó: “Esta situación está expresamente prohibida y es por ello, que voy a sancionar severamente esta acción. Mi decisión es que, a partir de este momento, Brian estás en placa. No podrá ser salvado por el líder". De esta manera, quedó al borde de la expulsión. ¿Se comportará?

La familia de un participante de Gran Hermano 2024 explotó contra Telefe: "Le hace mal..."

La familia del participante uruguayo Santiago Algorta explotó contra Telefe luego de que se negara que el joven padece trastornos alimentarios y se formó un nuevo problema en Gran Hermano 2024, algo que deberá ser explicado en la próxima gala.

Todo comenzó con una historia de Santiago del Moro en Instagram. En la misma, expresó: "¡Amigos! ¡Vale aclarar debido a tantas consultas! El participante 'Santiago' no tiene ningún diagnóstico de 'Celiaquía'. El no consume por una cuestión personal gluten hace años, ¡tampoco nunca comentó nada al respecto de su alimentación a la hora de firmar la declaración jurada al momento de ingresar!".

Ante esto, su familia utilizó las redes sociales para aclarar la situación: "¡Gente! Sorry pero hay mil mensajes y no pude leer todos. Tato no consume gluten por un tema de salud. No es por elección. Lo que tiene son temas autoinmunes (uveítis e hipotiroidismo), y consumir gluten le hace mal". De esta manera, expusieron al conductor.

Santiago del Moro Santiago Algorta celiaquía historias familia Gran Hermano 2024 Capturas Instagram

Para finalizar, la familia de Santiago confesó: "Siempre lo manejó con mucha naturalidad e intentó llevarlo de la mejor manera posible, y eligió vivirlo de la misma forma y con la misma actitud dentro de la casa. Gracias a todos por transmitir su preocupación, pero estamos tranquilos porque sabemos que Tato está acostumbrado a manejarlo". Así, se formó la primera pelea fuera de la casa de Gran Hermano 2024.