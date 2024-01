Gran Hermano 2023: Isabel, la cuarta eliminada

Live Blog Post

Isabel: "Transmitir que no somos viejos"

La participante de 65 años le aseguró a Gran Hermano el motivo por el cual quiere continuar en la casa: "Vine con dos metas, pero creo que en el lapso que llevo acá la que se hizo fuerte fue transmitirle a la gente grande lo que vale y que no somos viejos. A mí me inspiró Alfa a entrar: quiero demostrarle a esa gente que no tiene una oportunidad, todo lo que hago adentro. ¡Volví a tener 20 años! Me gustaría quedarme, pero hay personas que me han hecho sentir mal y pensé que soy más imprescindible afuera que acá".