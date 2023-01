Gran Hermano 2022: cuál es la diferencia entre la "fulminante" y la nominación espontánea

Mientras que la fulminante es la nueva herramienta que tienen los hermanitos para nominar. La principal diferencia radica en que los jugadores pueden usarla solamente una sola vez en el certamen.

Aquellos que opten por hacerlo, deberán pedir entrar al confesionario y con su voto, podrán mandar a placa de nominados de forma directa a quienes elijan.

La inesperada definición de Thiago tras salir de la casa de Gran Hermano

Thiago Medina, el duodécimo eliminado de la casa de Gran Hermano, aseguró que esperará la salida de Daniela Celis, la participante con la que estableció un vínculo, para continuar con la relación que comenzaron en el reality show.

"Me siento bien con ella, voy a estar esperándola afuera. Para mí fue una relación que fue muy linda. Ella es más grande y me sentí identificado. Me gusta estar con ella, tenerla de compañera", detalló el joven de 19 años, quien reveló que le gustaría convivir con la oriunda de Moreno: "Me gustaría ir a vivir con Daniela".