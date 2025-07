La impactante transformación de Graciela Alfano: así se veía años atrás

Más allá de los retoques, la modelo y actriz subrayó que gran parte de su bienestar proviene de un cuidado constante. Reveló que entrena todos los días, baila y mantiene una dieta que prioriza alimentos naturales y evita ultraprocesados. Según explicó, esta rutina no solo beneficia el físico, sino que también contribuye a su equilibrio emocional.

Graciela Alfano antes Graciela Alfano habló sin rodeos de sus cirugías y retoques, defendió la libertad de cada persona para decidir sobre su imagen y subrayó que el verdadero bienestar también se construye con vínculos sanos y autocuidado. @iconoalfano

Graciela Alfano reconoció sus cirugías y retoques estéticos

Para Alfano, hablar de bótox, cirugías y rellenos no es motivo de vergüenza, sino un acto de honestidad. “Me hago botox, me hago rellenitos, me he hecho cirugías, me he hecho de todo”, confesó sin rodeos durante la entrevista. Lejos de negar sus retoques, defendió que cada persona pueda decidir libremente qué hacer con su imagen: “Me encanta decirlo. Que cada uno haga lo que quiera. El que no quiere, que no se haga. Pero yo soy así”.

A sus 70 años, aseguró que se siente “perfecta y divina físicamente” y explicó que su bienestar no depende solo de los procedimientos estéticos: también sigue una rutina disciplinada de ejercicio, alimentación equilibrada y meditación. “Tengo buenos amigos porque me dediqué en la vida al tiempo para ellos. Tengo tres hijos grandes con los que me llevo brutal”, destacó, demostrando que su plenitud también se apoya en sus vínculos afectivos.

Graciela Alfano Durante su paso por La Noche de Mirtha, Alfano defendió la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y dejó un mensaje positivo sobre el envejecimiento, destacando que se siente plena a sus 72 años. Redes sociales

En la misma charla, sorprendió al hablar sobre su reciente separación de Carlos Bustin, tras descubrir repetidas infidelidades. Reconoció que en un momento minimizó la situación, pero comprendió que no debía aceptar ese tipo de faltas de respeto. Además, confesó que en el pasado ella también fue infiel y reflexionó sobre la fidelidad como una elección consciente. Finalmente, dejó un mensaje positivo sobre el paso del tiempo: “No teman llegar a esta edad, a cumplir años, cuando uno se portó bien en la vida”.