Graciela Alfano reveló detalles del día que conoció a Pablo Escobar: "Me hace mal..."

Entonces comenzó con el relato ante la atenta mirada del entrevistador: “Cuando fui Reina Panamericana de Belleza, en el año 1972, Pablo era mi edecán. Es decir, el chico de Medellín que habían traído para estar al lado de la reina de Argentina, que era yo”.

En ese momento, aclaró que “Pablo todavía no era el que todos conocen". "Tenía 20 años, le encantaba la belleza. Me acuerdo que yo tenía 19 años y él se me quedaba mirando todo el tiempo. No hablaba, era mudo”, recordó.

“Yo le decía: ‘Pablo no me mires. ¿Por qué me miras fijo? Me hace mal que me mires fijo’. Y estaba enamoradísimo, pero yo no”, señaló sobre esa noche. Aunque no comentó si existió un segundo encuentro, recordó que lo reconoció años más tarde cuando fue portada de diarios y revistas.

De esta manera, la actriz se refirió nuevamente a su historia con el criminal colombiano: hace algunos años, en su paso por PH, Podemos Hablar, había contado cómo reaccionó su madre.

“En ese momento mi mamá me había acompañado al viaje y entonces a ella le encantaba este muchachito. Porque en ese momento no se sabía absolutamente nada de sus orígenes ni nada de lo que iba a hacer. Era una criatura y muy educado”, le reveló a Andy Kusnetzoff.

“Mi mamá quería que me case con él porque era muy bueno. Es más, Quique, mi exmarido, cuando se peleaba con mi mamá, porque ella era tremenda con todo el mundo, él le decía: ‘Mire si su hija se hubiera casado con el colombiano…’”, agregó entre risas.