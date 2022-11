Gonzalo Valenzuela encendió la polémica: "Fui más abusado que todas las mujeres que conozco"

El actor chileno Gonzalo Valenzuela sorprendió con sus declaraciones sobre su vínculo con sus seguidoras. "He sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco" , declaró, además de renegar del apodo "Manguera". "Es una ordinariez", sostuvo.

"Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que yo conozco. Abusado, que te griten por la calle, que te toquen el poto. Todo aquello de lo que estamos en contra, a mí me pasa constantemente", explicó.

Pero esa no fue la única sorpresa. "Me llegan fotos de minas en pelotas, y me pregunto '¿por qué?'. Si yo denunciara eso sería terrible", contó.

Valenzuela se quejó del apodo con el que se lo conoce en Argentina, que proviene del desnudo de su personaje en una obra de teatro: "Manguera".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

"A mí me pasa algo muy particular que es la estupidez del Manguera. Si estamos en contra del falocentrismo y de todo lo que hablamos, eso fue hace veinte años atrás y hasta el día de hoy, es vulgar y a mí me molesta profundamente", planteó.

"Entro a un lugar y dicen: 'Ahí viene el Manguera...'. ¿Por qué tengo que pensar en el tamaño? Es una ordinariez", expresó el actor.

Según relató, el apodo le ha traído "un montón de problemas". "Porque viene la envidia, todas las minas hablan, y el pene lamentablemente es una condición para el hombre: el que tiene el pene chico, el que tiene el pene grande es un tema. A mí los hombres me tienen mucha rabia", lamentó.

Valenzuela comenzó a ser llamado de esa forma luego de la obra Sin vergüenzas, basada en la novela Full Monty, en la que hacía un desnudo utilizando una prótesis. "Cuando llegué a Argentina les encantó ese sobrenombre y no me lo saqué nunca más", señaló en una entrevista en Telefé.