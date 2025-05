Hot Sale 2025: Google reveló las principales tendencias de los compradores

Es que ya casi no existe compra sin investigación previa, y el buscador del gigante de Silicon Valley es una de las opciones preferidas para saber más sobre los productos, experiencias de otros usuarios y condiciones de pago y envío.

Evangelina Suárez, directora comercial de la Industria de Retail Google Argentina Evangelina Suárez es directora comercial de Retail de Google Argentina. Google Argentina

En los últimos años, las búsquedas de productos durante el Hot Sale crecieron en torno al 30% respecto al año anterior, y en la previa puede subir hasta casi 80%. "Cuando aumentan las búsquedas hay intención de compra y eso se traduce en ventas", subrayó Suárez, y añadió que "esto ayuda como predictor".

El 50% de los usuarios investigan durante el mes previo al evento, y la antelación depende de las categorías. Las búsquedas de artículos de Cuidado personal, Softline, Electrónicos y Electrodomésticos crecen una o dos semanas antes del Hot Sale, mientras que otras como Viajes tienen su pico más de cuatro semanas antes.

"El consumidor argentino comienza a buscar información y comparar productos con anticipación para aprovechar al máximo las ofertas. Cada vez más, notamos que las decisiones no se toman de forma impulsiva si no que son planificadas. Pero además, este proceso es cada vez más complejo: la investigación no se limita a un único punto de contacto, sino que sucede en múltiples canales y en momentos distintos. Un 66% de los consumidores utiliza dos o más canales para investigar", definió la directiva de Google.

Las tendencias de los consumidores en Hot Sale

La encuesta realizada por la empresa junto a Ipsos reveló otros detalles interesantes a la hora de conocer las prácticas de los consumidores, y está relacionada a la edad. Si bien hay factores como precio, calidad y envío que son comunes a todos los grupos etarios, la generación Z hace especial foco en los comentarios de otros usuarios sobre su experiencia, mientras que los millennials y generación X ponen su atención en las marcas y la confianza construida alrededor de ellas. Los experimentados baby boomers, en tanto, averiguan más sobre las cuotas sin interés.

Los medios de pago preferidos también varían según la edad. Los más jóvenes le dan más uso a la billetera virtual y al efectivo, mientras que el 54% de los millennials opta por la tarjeta de débito, a la vez que la de crédito es la preferida de la generación X.

Además, 9 de cada 10 consumidores asegura que tener opciones de financiamiento es importante. En este sentido, Suárez comentó que "en Hot Sale 2024, las búsquedas de cuotas sin interés crecieron exponencialmente durante los días del evento". "Es por eso que ofrecer esta opción de financiamiento se vuelve un factor fundamental para diferenciarse entre los consumidores cuando están buscando", sostuvo.

Hot Sale 2022 El comercio electrónico sigue creciendo a pasos agigantados en Argentina.

A la hora de evitar fricciones, los consumidores reportan ciertos factores que podrían impedir una compra planeada. Los principales obstáculos identificados son las ofertas engañosas (47%), los altos costos de envío (47%) y que el producto deseado no esté disponible (40%). Otros factores incluyen que no se acepten distintos medios de pago (35%), una mala experiencia en el sitio o la app (26%), y un tiempo de envío lento (21%).

En cuanto a las tendencias de consumo para esta edición, Moda y Electrodomésticos son las categorías con mayor intención de compra a nivel general. Al abrir los datos por edad, la generación Z muestra mayor interés en Vestimenta, Zapatillas y Celulares, mientras que los millennials se inclinan más por Electrodomésticos y Productos para el hogar. Los generación X destacan en Electrodomésticos y TV, Audio y Video, y los baby boomers en Productos para el hogar y Muebles y decoración.

Nuevas tendencias en comercio electrónico en Argentina

"En este contexto, la IA cumple un rol fundamental para llegar a los consumidores, con el mensaje adecuado y en el momento y lugar preciso", señala Suárez. La Inteligencia Artificial facilita la búsqueda a los compradores y ayuda a los retailers en distribución, control de stock y publicidad.

En ese marco, desde Google destacaron el crecimiento de Lens, la herramienta de búsqueda por imágenes. El 25% de las consultas por esta vía tienen intención comercial.

hot sale Hot Sale 2025 se realiza del 12 al 14 de mayo con la participación de 1.011 marcas.

Una de los últimos surgimientos del consumo en la era digital son las microtendencias, modas rapidísimas que explotan en redes sociales y enseguida encuentran su correlato en ventas de productos, con picos de demanda repentinos y significativos. El 70% de las búsquedas al respecto son a través de Google.

Por último, la apertura comercial implicó un aumento de las compras internacionales, y un 50% de los usuarios argentinos tuvo su primera experiencia en los últimos seis meses. Las búsquedas de retailers extranjeros creció un 66% en 2024 contra el año anterior, con un especial aumento de las compañías asiáticas, especialmente vinculadas a indumentaria.

Hot Sale 2025 en números

De las 1.011 marcas participantes este año, 289 son empresas con sede en diversas regiones del país, con Litoral (Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe), Centro (Córdoba) y Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), como las zonas con mayor representación.

La undécima edición del Hot Sale ofrecerán 11 categorías de productos disponibles en el sitio oficial organizado por CACE, www.hotsale.com.ar, que son: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Supermercados y bodegas; Salud y Belleza; Motos y autos; Bebés y Niños; Varios; y Servicios. Además, los usuarios encontrarán más de 18.000 MegaOfertas.

Sambucetti destacó que "el evento ya está incorporado en el calendario financiero de las empresas, desde grandes corporaciones hasta emprendedores. Muchos fabrican, asignan presupuesto y diseñan su estrategia comercial en función del Hot Sale".

Además, casi la mitad de las marcas participantes son pymes o emprendedores, lo que convierte al evento en una herramienta de profesionalización del ecosistema digital. "Algunos de ellos son verdaderos aviones, incluso más preparados que grandes empresas, y eso se ve mucho en las regiones", agregó el director.