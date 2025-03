La reacción de Antonela Roccuzzo a un posteo de Sofi Martínez tras los rumores de romance con Messi

Lejos de la controversia, Antonela y Sofi coincidieron en un evento deportivo y, poco después, la rosarina dejó en claro que no hay tensiones entre ellas. Su reacción en Instagram disipó cualquier especulación y fue interpretada como una muestra de cordialidad.

Sofi Martinez - Antonela Con un comentario y un "me gusta", Antonela marcó su postura sin hacer declaraciones públicas. @sofimmartinez

Cuál fue la reacción de Antonela Roccuzzo

El fin de semana, Sofi Martínez compartió en su cuenta de Instagram imágenes del evento que organizó Antonela junto a una reconocida marca de indumentaria. En su publicación, destacó el trabajo de la empresaria y la mencionó directamente.

“Lissssto, mega evento de Antonela Roccuzzo por el lanzamiento de la colección Optime y un entrenamiento en Bs As-Miami explotado de energía. Un honor conducirlo desde acá”, escribió Sofi en el posteo.

La reacción de Antonela no tardó en llegar: dejó su "me gusta" y comentó con tres emojis de fuego, un gesto que rápidamente fue interpretado como una señal de buena relación. Con esta acción, la empresaria dejó en claro que los rumores no alteraron su vínculo con la periodista.

Por otro lado, la periodista también reaccionó de manera positiva al comentario de Roccuzzo. Aunque no respondió directamente, continuó compartiendo contenido relacionado con el evento, demostrando que sigue enfocada en sus proyectos profesionales.

Antonella Rocuzzo 1.png Con este gesto en redes, Antonela disipó rumores y dejó en claro que no hay conflicto con Sofi Martínez. @antonelaroccuzzo

Esta no es la primera vez que Antonela utiliza las redes para expresarse de manera indirecta ante rumores sobre su vida privada. En otras oportunidades, ha dejado en claro sus posturas con interacciones sutiles, sin necesidad de hacer declaraciones mediáticas. Con este último gesto, la empresaria reafirmó su posición y dio por terminada cualquier especulación sobre un posible conflicto con Sofi Martínez.