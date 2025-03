La influencer fue buscada intensamente en las últimas horas luego de que su ex confirme que será padre por primera vez y decidió enfrentar a la prensa.

Tras el anuncio, el móvil de LAM fue al encuentro de Mayan quien solo se refirió a la batalla legal que sostiene con su exnovio. "Está en proceso. No hay nada nuevo, ojalá avanzara más rápido", deseó así "no sigue con esto".

En ese punto, el cronista citó las últimas declaraciones del futbolista del Liverpool quien minimizó el reclamo de su ex. "¿Por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no?", cuestionó la conductora de Luzu TV y añadió: "Lo que para mi es importante, es importante. Lo que para vos es importante, yo no te voy a juzgar".

A Cami Mayan la tildaron de la "ex de Max Allister" y tomó una contundente decisión

Cami Mayan protagonizó un incómodo momento en Luzu TV cuando, en plena emisión de Patria y Familia, un comentario inesperado sobre Alexis Mac Allister la llevó a abandonar el estudio en vivo.

Mientras realizaban una prueba con Julieta Castro, una referencia a su relación pasada generó su indignación inmediata y dejó en claro su postura sobre seguir siendo vinculada al futbolista.

A pesar de su crecimiento profesional, su pasado sentimental sigue apareciendo en distintas situaciones mediáticas. Luego de su separación de Mac Allister, enfocó su carrera en redes sociales y en su participación en el streaming.