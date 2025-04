Rating: cómo le fue al programa de Yuyito González tras la separación de Javier Milei

Ya es de público conocimiento la separación de Javier Milei con Yuyito González, la cual supo exponer su relación en su programa diario que se emite en Ciudad Magazine, en donde no solo contaba intimidades de la relación, sino que alimentó todo tipo de especulaciones.

Javier Milei Yuyito González 4 noviembre 2024 Captura TV

Todo eso se terminó, tras la confirmación oficial del distanciamiento, y esto hizo que Yuyito se dedique únicamente a responder las críticas de manera mínima y sin tanto protagonismo como solía pasar habitualmente. Ahora la vemos jugar con su muñeca de madera, un caballito de peluche que le regaló su director, a pedir canjes de manera abierta y próximamente, según anunció, con un cuadro que contendrá la radiografía de sus ovarios para su repisa en la cocina.

En materia de audiencia, el programa llegó a tocar en una emisión un promedio de 0,00 puntos de rating, es decir que literalmente nadie lo vio a lo que encendió las alarmas de las autoridades, porque no solo no medía, sino que también las empresas auspiciadoras no llegaban. La pregunta del millón es, si tras esta separación, pudo remontar sus nulos números y la respuesta es positiva.

yuyito-gonzalez-en-empezar-el-dia-3ELAVVK6YFGBRGZWXS3Q5MANWA.png.avif

Desde el anuncio y hasta la fecha, González tuvo un crecimiento de más del 300% en el rating que si bien es insuficiente no son los 0,00 puntos de la semana anterior.

Los promedios pre separación

Lunes: 0,04

Martes: 0,09

Miércoles: 0,11

Jueves: No emitido

Viernes: No emitido

Los promedios post separación

Lunes (anunció): 0,13

Martes: 0,21

Miércoles: 0,05

Jueves: 0,13

Viernes: 0,20

Promedio total del ciclo: 0,10

Yuyito González

Por primera vez en su historia, Empezar el día, logró llegar a los 0,2 puntos de promedio por dos oportunidades en una misma semana. Además, hasta ahora, está superando el promedio del año pasado, que fue de solo 0,07.

La conclusión final es que la separación para González fue más que positiva. Quizás de esta manera logre sostener su programa y los anunciantes lleguen, aunque habrá que esperar si los números se mantienen o vuelven a caer en desgracia con el venir de los días.