El rumor del año: dos famosos estarían en pareja y vienen de una larga amistad

El chimento se refuerza con una cita adorable en un restaurante de Londres, donde fueron vistos besándose como adolescentes.

¿El rumor del año de las parejas?

¿El rumor del año de las parejas?, estos dos famosos estarían juntos y vienen de una larga amistad.

Los dichos sobre una posible relación entre artistas conocidos a nivel internacional están en su punto más alto tras una serie de salidas juntos que dejaron a todos hablando. ¿El rumor del año de las parejas?, estos dos famosos estarían juntos y vienen de una larga amistad.

Fuentes cercanas aseguran que hubo un vuelo pendiente desde París para encontrarse en Italia y que, aunque el romance está “en sus inicios y sin etiquetas”, la química entre ambos es evidente y que lo están pasando "muy bien juntos". Días después, los captaron caminando del brazo por las calles de Roma, en actitud relajada y cercana, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Ambos son reconocidos por su estilo artístico inconfundible y una trayectoria que mezcla talento, rebeldía y autenticidad. Ahora, el rumor de un amorío entre Zoë Kravitz y Harry Styles enciende las redes y deja a sus fans con más preguntas que respuestas.

harry styles kravitz

De amistad a relación: Zoë Kravitz y Harry Styles estarían en pareja

Zoë Kravitz y Harry Styles están dando de qué hablar por sus encuentros románticos recientes, desde un beso discreto en Londres hasta un paseo cómplice por Roma. Aunque ninguno confirmó nada formalmente, sus gestos hablan por sí solos: esta amistad icónica podría estar dando un giro inesperado.

La noticia tomó por sorpresa a muchos, especialmente por el hecho de que Kravitz mantiene una larga amistad con Taylor Swift, expareja de Styles. Esto generó controversia entre fans, algunos acusándola de violar el "código de chicas", aunque también hubo defensores que sugieren que hay confianza y diálogo entre todas las partes. En redes, el paseo romano y el beso fueron recibidos con memes, admiración y más de un corazoncito compartido.

