El romance menos esperado: en el programa de Viviana Canosa revelaron los detalles de una extraña pareja

Débora D’Amato dio las primeras pistas: “El romance de una cantante y nieto de un político. Pistas, preguntemos, no quememos. Él, que tiene su mayoría de edad, supo trabajar, colaborar con la familia en el Congreso en algún momento de su vida, de muy jovencito, para empezar a hacer sus primeros pasos . Ella es más grande que él”.

“Se siguen en redes. Ustedes saben que hay determinada edad que el corazoncito, el fueguito y seguirse es clave. En nuestra generación no vale un carajo. Pero en la generación de ellos, seguirse mutuamente... Te arman una historia con eso. Te arman una historia de amor, pero se siguen…”, agregaron.

“Y él, muy caballero, muy caballero con ella y ella que venía de verdad de un corazón roto que hace poco la relacionaron con un deportista internacional y futbolista. Y el abuelo del chico también era muy galán y muy caballero. Muy seductor. Se gustan, cenan juntos, están empezando una relación y por más que la desmientan, el martes estuvieron en Punta del Este, tenemos lugar, hora y ¿qué comieron? La mismísima Nicki Nicole. Y el hijo mayor de Zulemita Menem, estamos hablando de Luca Bertolli Menem”, remató la periodista.

“Muy linda pareja. Linda pareja. Ella me parece divina, la sigo desde que era muy chiquita. Este video que, para que no lo desmienta, por más que nosotros veamos poco, están cenando allí en Punta del Este. Vamos a ponerle un poco más. De espaldita. Comiendo. Y muy caballero él, muy cariñoso, termina de confirmar, esta de pelo largo, aunque ustedes no lo crean, es ella. Y además, después de la que le hizo Peso Pluma, que se portó como el tujes. Esa foto de Luca es muy jovencito, si ven fotos actuales, cumplió 21, es mayor. Más de una muere de amor por Luca, precioso. La cantante, ¿cuantos años tiene la cantante? Veinticuatro”, concluyeron.

Quién es el hijo mayor de Zulemita Menem

Luca Bertoldi Menem es el primer hijo de Zulemita Menem y el segundo nieto de Carlos Saúl Menem. El joven de 21 años nació de la relación que la empresaria tuvo con su primer marido, el italiano Paolo Bertoldi.