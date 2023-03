El nuevo y misterioso novio de Edith Hermida rompió el silencio en One+

Luego que se dieran a conocer fotos de un romántico viaje a Brasil, el productor radial Mariano Tabares confirmó en One+, el streaming de Radio One 107.3, que está en pareja con Edit Hermida. "Soy yo, ya está", aseguró .

Se trata de un noviazgo que arrancó hace meses donde ambos prefirieron mantener el perfil bajo desde un principio. Tabares trabaja como productor de Radio 10, en el programa "Mejor que Hablen" (lunes a viernes de 13 a 15 por AM 710) que conduce su pareja, Edith Hermida.

Al ser consultado por sus compañeros sobre el incipiente noviazgo, no dudó en confirmar el romance y brindar algunos detalles. "Edith es una gran persona, la pase tan mal alguna que otra vez que esto lo quiero disfrutar y ella a mi me hace brillar, me pone contento", expresó el productor.

ONE+ | ROMANCE CONFIRMADO: Edith Hermida y Mariano Tabares

Luego sostuvo que Edit "es la persona que mas contento me puso en el ultimo tiempo, por largo, y yo quisiera que ella diga lo mismo. Yo quiero que ella se muera de amor por mi".