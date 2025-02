El hermano de Antonio Gasalla reveló detalles del duro estado de salud del actor: "Va a seguir avanzando"

Qué villanos pueden aparecer en la nueva serie de Marvel, Daredevil: Born Again

Entonces reveló duros detalles del estado de salud del protagonista de Esperando la carroza: "Quiero decirlo directamente, Antonio tiene demencia senil. Es una enfermedad que a los mayores le ocurre frecuentemente y una cosa que va a seguir avanzando. Él está en los principios, pero Antonio no tiene conocimiento ninguno, no habla".

Carlos Gasalla

"A nosotros lo que nos interesa es que Antonio mejore lo máximo posible y que si esto se va multiplicando, que sea de la mejor manera posible. No nos interesa más nada, estamos trabajando mucho, ordenando cosas de la economía, de un montón de cosas de Antonio y es lo que nos preocupa, nada más", explicó.

Meses atrás, Carlos había contado cómo atravesaba el capocómico su enfermedad: "Le ponen sus programas en Volver, pero no se reconoce. A mi me conoce como el hermano, no sabe ni mi nombre. Está en su mundo digamos”.

Por último, se refirió a la amistad de su hermano con el periodista Marcelo Polino, que se convirtió en los últimos tiempo en el portavoz de la familia. "Para nosotros y para Antonio es una persona más de la familia. Lo que ha hecho Marcelo junto con nosotros por el tema de Antonio no lo puedo yo medir porque es inmenso", señaló.