El error de Carmen Barbieri en los Martín Fierro Latino 2024: "Los nominados son..."

"Diego Martínez, de América Paraguay", leyó sin darse cuenta. Se generó un murmullo entre el público y los organizadores pasaron el video que corresponde con los nominados a la distinción, entre los estaban Carlos Adyan (Telemundo, USA), Sergio Lagos (Canal 13, Chile),y Rodrigo González “Peluchín” (Willax Televisión, Perú).

La mediática ironizó a la vuelta del tape: “Y como soy vidente, lo dije antes: el ganador es Diego Martínez, América Paraguay”. La equivocación fue comentada por los usuarios en redes sociales, con frase como: "Nooo carmen YOU HAD ONE JOB tú tenías una joda", "Carmen Barbieri tenía que presentar a los nominados pero leyó EL NOMBRE DEL GANADOR", escribieron.

"Me dio vergüenza la transmisión por los extranjeros que estaban y nos miraban , hablo más el salame de Viale que los "homenajeados " como Verónica Castro y Emilio Estefan, para hacer algo internacional ,hay que hacerlo bien, sino nadaaa", sostuvo la usuaria @vedetongaa en X.

Premio Martín Fierro Latino 2024

El evento se realizó en el JW Marriott de Brickell de Miami, Estadios Unidos, la ceremonia fue conducida por Ronen Suarc y la alfombra roja estuvo a cargo de Andrea Estévez y Harry Levy Altman.