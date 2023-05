El encuentro más esperado: la reconciliación entre Paulo Kablan y Diego Brancatelli

Diego Brancatelli y Paulo Kablan tuvieron un fuerte cruce al aire en Argenzuela el martes tras el debate sobre el caso de un policía de civil que mató por la espalda a un motochorro en Moreno. La discusión generó un tenso momento televisivo y el periodista especializado en policiales terminó por abandonar el estudio y no presenció el final del programa. Este miércoles, ambos retomaron sus lugares en el programa y debatieron al respecto.

" Hay gente que está a favor de que la Policía actué así, y otros que creemos que hay una Constitución , división de poderes y una justicia que es la que tiene que decidir el futuro de la gente", opinó Brancatelli al principio del debate. Pero su colega y compañero, lo corrigió y aclaró lo siguiente: "Estamos hablando de si es o no es delito. No es una religión esto, es la ley".

Pero el exparticipante de Masterchef celebrity arremetió: "Estás haciendo una interpretación antojadiza", y al segundo Bracatelli le respondió: "Es un tema de convicciones de vida".

Kablan molesto, insistió: "Es un tema de legítima defensa, no de qué país queremos. No hay debate". Pero el panelista quería seguir polemizando hasta que Kablan lanzó una respuesta final: "Inventate un país".

El descargo de Paulo Kablan en Twitter sobre Diego Bracatelli

Tras el hecho, el periodista expresó su malestar por la actitud de Diego Brancatelli en C5N y dejó en claro por qué decidió irse del programa tras la discusión. "¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en C5N? Por respeto al canal y a los compañeros. No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier mal educado sin preparación". sostuvo en su cuenta.

Luego, en diálogo con el portal de Laura Ubfal, el periodista sumó: “Le tengo un aprecio personal (a Brancatelli), pero empezó con nosotros y discute el policial... Podés opinar, pero no cuestionar la información, y fue en el último bloque que le dije: ‘Mirá, vos no podés estar discutiendo la información’, y me fui”.

La reconciliación entre Paulo Kablan y Diego Brancatelli

En la edición de este miércoles de Argenzuela, los periodistas ingresaron juntos al estudio en un pacto de paz, mientras sonaba Friends will be Friends de Queen.

Branca fue el primero en hablar sobre el tenso cruce. "Yo tengo 15 años de panelista, de discutir fuerte. Tengo mucho que aprender y prepararme. No es que desacredite su información, si que tenga una postura distinta sobre determinados temas a nivel general. Los he tenido siempre y los voy a tener, con este caso y casos similares a estos", explicó.

Luego contó los detalles de la reconciliación con su colega. "Yo lo llamé a la noche para pedir disculpas, no tiene que pasar a lo personal, y después de todo esto, discutimos y debatimos los porqué de cada uno y las posiciones", contó.

El expanelista de Intrusos afirmó: "Quiero que quede rigurosamente claro, que jamás defendería a un chorro, no confundan ni descontextualicen la situación, yo quiero una sociedad donde no haya afano, no haya asesinatos, robos e inseguridad, estamos lejos de eso".

También aclaró: "No quiero tampoco una sociedad, donde los chorros estén libres, no cumplan su condena, pero tampoco un policía que lo mate por la espalda. La policía tiene que estar para cuidarnos, cuando logras reducirlo, tiene que estar preso".

"Tenemos que mejorar la justicia y el sistema carcelario", manifestó y se mostró en coincidencia con Wado de Pedro. "No soy Dios ni ustedes son Dios, ni son jueces, ni verdugos para darle o quitarle la vida a alguien. Esa es mi postura sobre el tema como católico y creyente que soy", sentenció.

Por su parte Kablan dio su punto de vista sobre el conflicto. "La discusión fue por la mecánica de cómo se desarrolla una información: viene información y debate", declaró.

Luego dejó en claro que trabajan con total libertad. "En este canal opinamos libremente de todo, no nos dicen que hay que decir, al contrario", manifestó sobre C5N.

Al mismo tiempo reveló que se "enojó con él". "Se lo dije y terminó ahí, le tengo el respeto y cariño de siempre", agregó. Por último cerró el bloque hablando sobre la liberación del policía luego de haberle disparado por la espalda al motochorro. "Yo estoy explicando porque lo condenaron, no estoy haciendo un juicio de valor", añadió.