El durísimo anuncio de Santiago del Moro para los participantes de Gran Hermano: "Ahora los quiero ver"

Explicó que, en primer lugar, el domingo se respetará el programa de eliminación que despedirá a unos de los jugadores que está actualmente en placa. "Tenemos gala, voto negativo, el domingo. El lunes tenemos un programa especial, vamos a abrir una placa con todos. Solamente va a zafar uno que va a ser el o la líder”, indicó.

Embed Santi del moro, anuncio un programa especial para el lunes y una semana distinta ESTE LUNES VULEVE LA PLACA POSITIVA.



MIS 4 ELEMENTO DEBE SER LOS PRIMERO SALVADO. LUCIANA, LUZ , SANTIAGO, ANDREA#GranHermano #GranHermanoAr pic.twitter.com/tV6wI18A9n — Gran Hermano Argentina (@JuanTor16789792) December 20, 2024

"Todo el resto de la casa pasa a placa, voto positivo. Ahora los quiero ver. Esto significa que todos los que van a la casa tipo spa, a decir 'yo no me meto', 'yo me callo', qué sé yo, este es un juego de personalidades y por algo se los eligió a ustedes", advirtió.

Por último, agregó: "No tienen que hablar ni más ni menos, ni hacer, ni más ni menos, tienen que ser solamente quiénes son ustedes. Lo que sí no se duerman, no se escondan, no echen raíces, es un juego, es el juego de la televisión".

La encuesta que anticipa quién será eliminada de Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 tendrá el domingo 22 de diciembre su tercera gala de eliminación, por lo que a la espera de la salvación del líder Ulises, hay una clara apuntada como favorita para dejar la casa.

A través de una encuesta realizada por el usuario @TronkOficial, especialista en Gran Hermano, el público dejó en claro a quiénes prefieren fuera de la casa. Tras superar los 13 mil votos, la audiencia se decidió ampliamente por una participante para ser eliminada.

Gran Hermano 2024 encuesta eliminación pre salvación X (ex Twitter)

Con un 57,1% de los votos, Jenifer Lauría aparece como la favorita para convertirse en la tercera eliminada, con su perseguidora siendo Chiara Mancuso con el 15,8%. Esto significa que la próxima en dejar Gran Hermano 2024 sería otra mujer, con el grupo integrado por Andrea, Luciana, Luz y Santiago salvándose otra vez por el cariño del público.

De esta manera, la madre del hijo de Ricardo Centurión dejaría la casa, a menos que Ulises consiga salvarla a pesar de haber confesado que la quiere quitar de la placa de nominados. Si se confirma su salida, quedarán 11 mujeres en la casa de Gran Hermano 2024 y el público volvería a inclinarse por sacar a ellas antes que a ellos.